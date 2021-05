Efter flere afstemninger er det nu definitivt, at Kirsten Rask (S) er kandidat til kommunal- og regionalvalg. Foto: Kalundborg Kommune

Godkendt: Kirsten Rask stiller op til begge valg

Kalundborg - 05. maj 2021 kl. 19:40 Af Aske Hald Knudstrup

Processen har taget sin tid, men Kirsten Rask (S) kan nu endegyldigt kalde sig kandidat til både kommunal- og regionalvalg 16. november.

Først kom godkendelsen fra socialdemokraterne i Odsherred-Kalundborg-kredsen, dernæst fulgte en urafstemning hos de to partiforeninger i Kalundborg Kommune, og tirsdag fulgte så et regionalt 'ja' på et repræsentantskabsmøde i Region Sjælland.

Alle de nødvendige led i Socialdemokratiet har derfor givet tilladelse til, at Kirsten Rask må stille op til begge valg.

- Endelig, kan jeg næsten sige. Nu er det op til vælgerne at tage en beslutning, siger Kirsten Rask.

Ved gårsdagens repræsentantskabsmøde blev det også fastlagt, at Kirsten Rask bliver nummer fem på socialdemokraternes opstillingsliste til regionsrådet.

Hvor på listen Kirsten Rask kommer til at stå til kommunalvalget, fastlægges senere ved en afstemning blandt Socialdemokratiets medlemmer i kommunen. Her afgør de også, hvordan resten af opstillingslisten kommer til at se ud.

Frem mod valget er det Kirsten Rasks plan at fortsætte arbejdet med at mindske og »nedbryde grænser« mellem kommune og region på de områder, hvor samarbejdet kan forbedres.

- Jeg vil fortsætte med at arbejde for kvalitet i sygehusbehandlingen, og at samme kvalitet gør sig gældende i den nære behandling ude i privaten. Her er der områder, hvor kommunerne og regionen skal lære at spille bedre sammen, siger Kirsten Rask.

Hun peger samtidig på, at hvad angår sundhedsfremme og -forebyggelse, har kommunerne også stor indflydelse på regionens sundhedsarbejde.