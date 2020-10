Goddag, det er færdselspolitiet

- Men heldigvis kommer Vlado nu også til Eskebjerg Forsamlingshus. Det sker fredag d. 6. november kl. 20, og her vil forsamlingshusets bestyrelse sørge for hyggelige rammer, mens Vlado tager publikum gennem en rejse af oplevelser fra sin arbejdsdag med de følger, bilisternes valg bringer. Vi hører om hans oplevelser med programmet Politijagt og med de rejser, der har været i den forbindelse. Under foredraget er man velkommen til at stille spørgsmål, oplyser faglig koordinator Stine Veise.