Formand for Kalundborg Roklub Per Jepsen er sikker på, at den kommende sæson bliver rigtig god. Særligt kajakafdelingen har været rigtig populær. Foto: Thomas Olsen

God interesse for Kalundborg Roklub

- Jeg er sikker på, at vi nok skal få en rigtig god kommende sæson. Der er kommet en enorm interesse i kajakafdelingen, vores hold blev lynhurtigt fyldt op. Jeg tror, jeg har måttet afvise omkring 50 mennesker, fordi vi ikke havde ledige pladser lige nu, siger Per Jepsen.

KALUNDBORG: Formand for Kalundborg Roklub Per Jepsen har store forventninger til den kommende sæson. Særligt interessen for kajak har været stigende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her