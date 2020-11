Go' weekend til medarbejdere med nyt initiativ

- Meningen med Go' Weekend er at give medarbejderne i Kalundborg Kommune et kig ind i deres kollegaers hverdag. Vodcasten skal være med til at øge sammenhængskraften på tværs mellem de kommunale arbejdspladser. Vi må jo ikke glemme, at der er over 3000 ansatte i kommunen, der er arbejder med vidt forskellige funktioner, på et utal af matrikler og spredt udover et areal på over 600 kvadratkilometer, forklarer personalechef i Kalundborg Kommune, Søren Fussing.