Go high-aktiviteten i Kragerups park er Danmarks største og ældste - og besøges af mange tusinde hvert år.

Go high åbner før tid for alle med negativ test

Kalundborg - 09. marts 2021 kl. 09:20 Kontakt redaktionen

- Vi glæder os i den grad til at åbne. Og vi tror, at der er rigtig mange mennesker, der har behov for at komme ud og slå sig løs - med noget helt andet.

Ordene kommer fra marketingchef, godsejer Regitze Dinesen.

Kragerup Gods åbner to af sine mest kendte aktiviteter, Go high og Go bounce, før tid.

Normalt bliver aktiviteterne åbnet til påske, men fra på lørdag, 13. marts, står instruktørerne klar til at tage imod i godsets park.

- Vi kan nemlig slet ikke vente - med alt det gode forårsvejr, vi går i møde, tilføjer Regitze med optimisme.

Corona-regler

Men coronapandemien er som bekendt ikke slut. Derfor er der nogle regler at overholde.

- Udover et forsamlingsforbud på 25 personer ved udendørs aktiviteter og et afstandskrav på to meter er vi officielt underlagt regeringens krav om, at alle vores gæster skal kunne fremvise en negativ Covid-test i forbindelse med besøg i aktivitetsparken, tilføjer Regitze Dinesen.

Reglerne for gæsterne, som Kragerup er pålagt at sikre overholdt, betyder i praksis:

o Alle gæster over 15 år skal kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-test, der maksimalt er 72 timer gammel.

o Der skal kunne fremvises ID sammen med testdokumentation.

o Testen skal være en antigentest (hurtigtest) eller en PCR-test

o Vaccinationsattest godkendes ikke og kan ikke erstatte en negativ Covid-test.

o Børn under 15 år skal ikke fremvise en test.

