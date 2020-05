Se billedserie Restaurantchef Sülle Govercin ser frem til igen at møde sine medarbejdere og kunder på Det Mexicanske Bøfhus i Kordilgade. Foto: Jess Lycoops Photography

Glæder sig til at genåbne bøfhus

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 15:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par måneders lukning ser man frem til igen at få gang i serveringerne på Det Mexicanske Bøfhus i Kordilgade. På mandag den 18. maj går det nemlig løs igen, men lige hvordan det kommer til at foregå, ved restaurantchef Sülle Govercin ikke endnu.

- Nej, vi mangler stadig at få nogle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som blot har givet os tilladelse til at åbne. Men vi ved simpelthen ikke endnu, hvor langt der for eksempel skal være mellem bordene - og om vi må servere både inden- og udendørs.

- Men jeg glæder til at se mine gode medarbejdere og alle kunderne igen. Det bliver dejligt, fastslår Sülle Govercin.

Mange af de stille dage er gået med at rydde op på lageret og på at male på toiletterne, så nu er man helt klar til igen at tage imod kunderne og servere en masse gode retter, som før coronaen holdt sit indtog.