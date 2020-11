Glæde over genåbning af medborgehus

Se billedserie Efter at have været lukket i en uge genåbnede Kalundborg Medborgerhus onsdag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 11. november 2020 kl. 17:21 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg Medborgerhus er et af de faste holdepunkter for mange kalundborgensere. Her kan de hver dag komme ned og få sig et varmt måltid mad, og her kan de hver dag mødes med vennerne samt husets medarbejdere og frivillige og få en snak om stort og småt. Den seneste uge har huset imidlertid måtte holde lukket, efter en medarbejder i sidste uge blev konstateret smittet med coronavirus.

Onsdag var huset dog endeligt klar til at genåbne, og det glædede blandt andet Steen von Bülow, som har været en fast gæst i Kalundborg Medborgerhus hver eneste dag de sidste fem år.

- Jeg følte det som om, at jorden forsvandt under fødderne på mig, da jeg fik at vide huset var lukket. Siden jeg mistede min kone for fem år siden, har jeg spist middag i medborgerhuset hver dag. Hvis det ikke var for Mama her, så fik jeg ikke et ordentligt måltid mad, fortæller han, mens han gestikulerer over mod medborgerhusets daglige leder Marianne Madsen.

- Folk værdsætter slet ikke hvor stort arbejde hun og de andre i huset gør for os og Kalundborg. Jeg blev så glad, da jeg hørte at medborgerhuset nu kunne genåbne, fortsætter han.

Dagens menu bestod af stegte sild med persillesovs og råkost. Derudover blev der i anledning af genåbningen serveret gåsebryst til dessert.

- Vi havde egentlig planlagt en festmenu med andesteg og alt der hører til i anledning af Mortens Aften, men blev enige om at det var bedre at starte op med en almindelig menu. Det andet ville tiltrække et større publikum, end vi kan tillade os i disse tider, siger Marianne Madsen.

Medborgerhuset har efter genåbningen fået sin egen lille maskebod, hvor husets brugere kan købe en mundbind til tre kroner stykket.

- For at forebygge smitte, skal alle bære maske når de bevæger sig rundt i medborgerhuset. Derudover har vi faste regler for hvor mange der må være i de enkelte lokaler, og der er naturligvis krav om afspritning og håndhygiejne, forklarer Marianne Madsen.

En enkelt af Kalundborg MEdborgerhus medarbejdere er fortsat sygemeldt efter coronamsmítten ramte huset i sidste uge. Til gengæld er ingen af husets brugere indtil nu blevet ramt af virusset.