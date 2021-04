Artiklen: Glæde over byggeri til hjemmepleje

Glæde over byggeri til hjemmepleje

12,5 millioner kroner er der givet til byggeriet af et nyt samlingssted i Svebølle for de udekørende i hjemmeplejen og sygeplejen.

Ældre- og sundhedsudvalget blev præsenteret for projektet på det seneste møde.

- De er allerede gået i gang med byggeriet. Proejektet ser rigtig fint ud, og det har været efterspurgt i lang tid, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Byggeriet af hjemmeplejekontor samt sygeplejeklinik på Stationsvej i Svebølle sker for at få samlet de udekørende grupper i hjemmeplejen og sygeplejen, som i dag er på Plejecenteret Enggården i Ubby og på Bregninge Plejecenter. Grupperne består af to hjemmeplejegrupper og en sygeplejegruppe.