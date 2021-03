Indehaver af værtshuset Kontroret Morten Nystrup, her sammen med hustruen Trine, er skuffet over at genåbningsplanen fortsat efterlader barer og natteliv i uvished om fremtiden. Foto: Bjarne Robdrup

Glæde og skuffelse over genåbning

Kalundborg - 23. marts 2021 kl. 09:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I Kalundborg blev aftalen om genåbningen modtaget med lige dele begejstring og frustration.

Frisør Rikke Grandjean fra Kalundborg vågnede i dag op til en storm af beskeder fra kunder, som gerne ville have en frisørtid. Frisørerne må nemlig åbne fra den 6. april.

- Jeg får sindssygt travlt. Jeg dropper min sædvanlige fridag om torsdagen, og jeg tager nok også nogle længere arbejdsdage, siger hun.

Udsigten til, at kunderne skal vise coronapas for at kunne blive klippet, bekymrer dog ikke frisøren.

- Vi er jo alle i samme båd, så på den måde vil jeg ikke føle mig så politibetjent­agtig, siger hun.

Morten Nystrup, der er indehaver af værtshuset Kontoret i Kalundborg, var til gengæld stærkt skuffet over genåbningsplanen.

- Jeg havde måske ikke forventet meget mere, end vi fik, men jeg synes, det er urimeligt, at barer og værtshuse igen efterlades i uvisheden, siger han.

Først når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år er vaccineret, vil der blive taget stilling til, om barer og natteliv kan genåbne. Til den tid vil det også blive afgjort, om der skal slækkes på de begrænsede åbningstider og forbuddet mod salg af alkohol efter klokken 22.

- Hvis ikke de lemper de regler, kan det være lige meget. Størstedelen af vores salg sker efter 22. Vi kommer til at sætte penge til for at holde åbent, hvis restriktionerne fortsætter, mener han.

Mogens Gyldenvang, hovedejer af Høng Centret, er både lettet og vred:

- Der er lys i mørket. Det har vi brug for. Men jeg er stadig hovedrystende vred over regeringens genåbningsstrategi, der stiller nogle butikker langt bedre end andre, og som har betydet, at eksempelvis små centre som Høng er holdt lukkede på et helt urimeligt grundlag.

Mogens Gyldenvang frygter for den fremtidige økonomi, når Covid-19 er overstået:

- Jeg tror, at vi kommer til at betale en høj pris. Mange butiksejere, virksomheder - og samfundet generelt, siger han.