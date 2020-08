Glæde i maritimt værksted

- Vi var sagt op, men det er vi ikke mere. Det er vi rigtigt glade for, fortæller formanden for Det Maritime Værksted, som har base i det gamle pakhus mellem vesthavnen og fiskerihavnen i Kalundborg, Peter Andresen.

- Martin Schwartzbach (DF) reagerede hurtigt på vores henvendelse, og han ringede rundt og fik ændret på forholdene. Nu kan vi alligevel blive i pakhuset indtil videre, og vi fik at vide, at vores opsigelse var sendt på grund af en fejl, fortæller Peter Andresen.

Foreningen Det Maritime Værksted har planer om en foredragsrække, og der er tanker i foreningen om at indrette et lille, maritimt museum, der både kan tiltrække lokale og turister på havnen i Kalundborg.

Det Maritime Værksted har snart sit første år bag sig, og det var fire mænd, der tog initiativet til at danne foreningen for folk med interesse for det maritime - Henry Slots, Bjarne Timm, Hardy Bruun og Peter Andresen.