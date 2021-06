Se billedserie Uddrag af 3D-animation med overblik over pladsen, der skal ligge bag biblioteket på Algade.

Send til din ven. X Artiklen: Glade forventninger til kommende naturpark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glade forventninger til kommende naturpark

Kalundborg - 11. juni 2021 kl. 19:40 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Underudvalget under Gørlev og Omegns Lokalråd, som står for projekt Naturpark Gateway og legeplads bag biblioteket på Algade, et projekt til godt 1,3 millioner, har fået masser af ros for ideen, som den er vist i en ny 3D-animation. Filmen kan også ses på lokalrådets facebook-side.

Til gengæld var interessen for at høre om selve projektet ikke overvældende, da lokalrådet inviterede til borgermøde på Den Gamle Sukkerfabrik.

Blot 10 borgere mødte frem.

- Jeg synes, det er meget få, der møder op i forhold til, hvor stor betydning denne lege- og aktivitetsplads vil komme til at have for byen, siger Jonas Henriksen, der både er medlem af arbejdsudvalget - og formand for Gørlev og Omegns Lokalråd.

- Men det kom ikke som en overraskelse, for vi så det samme, da vi etablerede hundeskoven - der var heller ikke den store interesse, før den stod færdig. Men siden åbningen af hundeskoven er Facebook-gruppen »Gørlev Hundeskovs Venner« bare vokset og vokset, så den i dag tæller næsten 500 medlemmer. Så jeg håber og tror, at interessen nok skal komme, så snart Gateway'en er en realitet, tilføjer Jonas Henriksen.

Underudvalget, der har stået for projekteringen, består af bestyrelsesmedlemmerne Liselotte Hansen, Søren Juul Nerenst og formand Jonas Henriksen.

Borgermødet præsenterede naturligvis den fem minutter lange 3D-animation af, hvordan pladsen kommer til at se ud, og hvad den kommer til at indeholde. Undervejs fortalte ide-skaberne om de enkelte elementer og om de tanker, man har gjort sig i forhold til placering.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at beskytte naboer mod støj. Vi holdt tidligere på året et dialogmøde med de tre nærmeste naboer, hvor vi redegjorde for planerne og hvor man kunne stille spørgsmål.

Der kom også mange gode spørgsmål på borgermødet:

- Et spørgsmålene kom som lidt af en overraskelse for os: Har I sørget for, at den vegetation, der plantes, ikke er giftig, hvis børn putter det i munden? Det er jo derfor, borgermøder er så gode og vigtige, for det spørgsmål havde vi ikke overvejet at stille til vores leverandør. Men vi har siden fået bekræftet af leverandøren, at de planter, der sættes på pladsen, ikke er giftige - det havde vi sådan set også forventet, men det er bestemt rart at få klarhed, siger Jonas Henriksen.

Dagen efter borgermødet blev 3D-filmen lagt på Facebook, så alle kunne se den.

- Og folk har heldigvis været meget begejstrede for, at der snart kommer en offentlig legeplads til Gørlev.

Jonas Henriksen tilføjer, at arbejdsgruppen efterfølgende har været i dialog med Politi og SSP, som anbefaler, at legepladsen video-overvåges. Det er man ved at finde en løsning på:

- De fleste spørgsmål, både på mødet og på Facebook, handler om, hvornår legepladsen er klar. Vi havde håbet, at den kunne stå klar allerede 1. juli, men fordi kommunen i øjeblikket, som Nordvestnyt også har beskrevet, er presset i deres byggesagsbehandling, så håber vi, at pladsen kan indvies 1. september.