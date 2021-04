Kaare Dybvad Bek (S), indenrigs- og boligminister - Det er bestemt ikke for tidligt, at Kalundborg får en motorvej, og noget, vi har arbejdet for i mange år. Køerne ud af Kalundborg er efterhånden lange, og med en kommende stor containerhavn er det kun blevet mere aktuelt.

Glad minister bekræfter: Nu kommer motorvejen til Kalundborg

Kalundborg - 07. april 2021 kl. 20:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg-motorvejen - nu kommer den. Hvad Nordvestnyt fastslog på sn.dk ved middagstid i dag, bekræftes nu af indenrigs- og boligminister i den socialdemokratiske regering, Kaare Dybvad Bek:

I morgen kommer regeringens udspil til nye veje og jernbaner i hele landet. Og jeg er stolt over, at vi nu foreslår at få bygget Kalundborg-motorvejen færdig! skriver Kaare Dybvad Bek.

Boligministeren, der stammer fra Holbæk-kanten, deler bunker af roser ud til Kalundborg:

- Det er bestemt ikke for tidligt, og noget, vi har arbejdet for i mange år. Køerne ud af Kalundborg er efterhånden lange, og med en kommende stor containerhavn er det kun blevet mere aktuelt.

Kalundborg er et godt eksempel på det vækstpotentiale, der er i provinsen, hvis vi tør satse på produktionsvirksomheder. Mange kender Novo, der laver insulin, men der bliver også produceret gips, enzymer, fiskeolie, undersøiske kabler og mange andre ting. Virksomhederne i Kalundborg konkurrerer på verdensmarkedet, og de sidste årtier er der kommet tusindvis af nye arbejdspladser til.

Og her snakker vi ikke om den slags jobs, hvor man piskes rundt af en app til sulteløn. Det er sikre stillinger, og en ufaglært procesoperatør kan starte på 35.000 kroner om måneden.

Men det er også dygtige og arbejdsomme folk, som bliver ansat, og de kommer fra hele Sjælland. Derfor er det mindste, vi kan gøre fra statens side, at sikre, at de kan komme ordentligt frem og tilbage, samtidig med at der bliver plads til containertrafikken. Det er ikke kun en fordel for Nordvestsjælland, men for hele Danmark.

Så nu foreslår vi, at man bygger motorvejen hele vejen til Kalundborg, ligesom vi foreslår historisk store investeringer i nye veje og jernbaner i resten af landet. Og jeg tror, at flere af Folketingets andre partier vil være enige i mange af de ting, vi foreslår.

Det betyder, konstaterer Kaare Dybvad Bek, at erhvervslivet fortsat kan udvikle sig og skabe vækst og nye arbejdspladser lokalt, helt uden støtteordninger eller særlig hjælp. Når vi bare sørger for at binde landet ordentligt sammen.

