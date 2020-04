Foto: Per Christensen

Høng Efterskole har fuldt hold pt og mange jern i ilden. Her fra tidligere i dette skoleår, hvor kronrprinsesse Mary besøgte skolen. Foto: Per Christensen

Glad efterskole-forstander:Coronahjælp letter presset

* - Det er en meget positiv positiv beslutning, som regeringen og Folketingets partier sender med dette signal. Og på den korte bane har vedtagelsen først og fremmest den betydning, at presset letter på efterskolerne. Det er vi taknemmelige for.

SN-Brød: Thorkild Specht, forstander på Høng Efterskole, er en glad mand i kølvandet på regeringen og Folketingets beslutning om at sparke en hjælpepakke på 540 millioner kroner afsted til landets efterskoler, der som alle andre uddannelsesinstitutioner har sendt eleverne hjem på grund af corona-krisen.

- Vi har fået et par forespørgsler, der vedrører betaling af kostpenge, men ingen forældre har ytret ønske om at trække deres børn ud. Jeg har imidlertid gennem kolleger kendskab til jyske efterskoler, som har oplevet, at forældre har skrevet deres børn ud af skolen, siger Thorkild Specht.