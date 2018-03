Se billedserie Brian Larsen er ved at gøre et partikelfilter klar til en tur i rensemaskinen, som kan klare filtre fra både person-, vare- og lastvogne. Fotos: Jørn Nymand

Giv dieselbilen gas og kør langt

Kalundborg - 10. marts 2018

Vil man undgå de blinkende advarselslamper i sin dieselbil, der gør opmærksom på, at nu er det igen tid til en tur på værkstedet, så skal man måske lige træde lidt ekstra hårdt på speederen en gang imellem. Motoren har nemlig brug for at være varm, og det bliver den, hvis man kører med lidt flere omdrejninger end man normalt gør, hvis man er den økonomisk bevidste bilist.

Mange korte ture i dieselbilen er også bandlyst. De er nemlig medvirkende til den forstoppelse af partikelfiltret, som kan gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis man skal have filtret skiftet.

Partikelfiltret skal rense bilens udstødningsgas og samtidig er det konstrueret til at rense sig selv. Men efter mange tusinde kilometer er det fyldt op med bl.a. sod, som skal fjernes for at filtret kan fungere optimalt.

- Når partikelfiltret er afmonteret fra bilen, så bliver det først undersøgt med et kamera. Det gør man for at klarlægge om filtret er i orden. Er det i stykker, så er der naturligvis ingen grund til at rense det.

- Efterfølgende får partikelfiltret en trykprøvning for at se, hvor stoppet filtret er - og til slut går renseprocessen i gang i maskinen, hvor filtret bliver spændt godt og grundigt fast, forklarer Brian Larsen, indehaver af Flint Auto & Elektro på Harsskovvej i Kalundborg.

Han har netop investeret i en maskine, der kan klare renseopgaven.

Efter at det rensede filter er monteret igen, vil bilisten opdage, at bilen igen kører og trækker som normalt.