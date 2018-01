Mette Thrane: - Økonomien hænger nogenlunde sammen. På sigt er forventningen, at girokort-delen balancerer i sig selv. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Giro-Mette har fået flot start og flere kunder

Kalundborg - 16. januar 2018 kl. 07:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har været en start langt over forventning. Jeg er stadig helt oppe at køre, og det er så berigende, at mange postkunder, også en del nye, fortæller os, at det, vi gør, er en stor hjælp for dem.

Mette Thrane, indehaver af Gørlev Legetøj med tilhørende postbutik på Algade 23, går, som omtalt lige før nytår, hele vejen for at hjælpe sin kundekreds.

Hun har til dato investeret 23.000 kroner i teknik, der sikrer, at byens - og oplandets - overvejende ældre kunder, der ønsker at betale med girokort, stadig har den mulighed, som dansk Bank ellers lukkede ned ved årsskiftet ude i de små postbutikker.

Mette Thrane skiftede pengeinstitut for at optage et lån i form af en kassekredit på 100.000 kroner, der skal sikre, at de mange giro-­kort-kunder også i 2018 kan benytte denne mulighed for at betale regninger i butikken.

Den omtale, jeg har fået på tv og i avisen, er alle pengene værd, siger Mette Thrane, som netop har modtaget en buket blomster fra en glad kunde. Forleden modtog hun en flot kurv fra en anden girokort-betaler.

- Økonomien hænger nogenlunde sammen. På sigt er forventningen, at girokort-delen balancerer i sig selv. Det er i hvert fald mit håb, siger Mette Thrane.

Den offentlige omtale, også på sociale medier, kan direkte aflæses på anden vis:

- Nogen har sagt, at giro er yt. Men det er bestemt ikke vores indtryk. I de første par uger efter omtalen har vi oplevet en fremgang på små 10 procent i forhold til sidste år med indbetalinger af girokort. Jeg tror, at det er en god investering, vi har lavet, og jeg kan i hvert fald ikke klage over opbakningen. Det er rigtig rart. Jeg håber jo også, at de ekstra kunder giver byen lidt mere omsætning, siger Mette Thrane.

