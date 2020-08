Giro 413 hits i Årby

Årby Kirke leger med flere af de gode gamle Giro 413 hits - eller mere præcist: - Vi håber på høj sol, højt humør, muligheden for at synge frit fra leveren, når vi begynder i kirken og forsætter over i årets sommerhave-gudstjeneste til en Giro 413-gudstjeneste i teltet i præstegårdens have i Årby.