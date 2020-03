Tone of Voice Orchestra består af ti musikere fra folkemusikken, roots, jazz og indiepop. Koncerten med dem fredag aften er aflyst. PR-foto

Gimle aflyser dobbeltkoncert grundet corona

Kulturhus Gimle i Føllenslev har alligevel valgt at aflyse fredagens dobbeltkoncert med Tone of Voice Orchestra og Finding Brothers samt fælles-spisningen, der skulle fungere som optakt til koncerten.

Det sker i lys af den seneste coronavirus-udvikling og statsministerens pressemøde onsdag, skriver kulturhuset på sin Facebook-side sent onsdag aften. Tidligere på dagen havde man ellers givet den modsatte melding om, at man holdt fast i, at dobbeltkoncerten blev gennemført.