Se billedserie Ghita Nørby fortalte publikum i Kalundborg-hallerne om sine oplevelser med mediestormen efter det omdiskuterede Radio24Syv-program. I baggrunden guitarist Lars Hannibal. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ghita Nørby til festival-åbning: Jeg vil aldrig mere interviewes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ghita Nørby til festival-åbning: Jeg vil aldrig mere interviewes

Kalundborg - 02. april 2019 kl. 22:56 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuespiller Ghita Nørbys åbning af Nordisk Kulturfestival i Kalundborg tirsdag i Kalundborg-hallerne blev præget af hendes personlige udlægning af mediestormen og det omdiskuterede Radio24syv-program »Hele Danmarks Ghita« i marts.

Samtalekoncerten med guitarist Lars Hannibal blev - efter Bach-musik og H.C. Andersen-eventyret »Sommerfuglen« - indledt af Ghita Nørby, der for første gang talte offentligt om mediestormen:

- I tænker jo allesammen på det, så jeg kan ligeså godt snakke lidt med jer om det. Det har været en meget underlig oplevelse for mig at blive bebrejdet at være 84 år. Det er mærkeligt at blive kaldt dement, eller at man har Alzheimers, som jo ikke er noget at lave sjov med.

- Der har stået i aviserne, at hvis man vil have samkvem med hinanden, skal man skrive under på et papir. Det er meget overraskende for mig - jeg synes jo, jeg nærmest er blevet voldtaget i den her sag, så hvorfor skal jeg lægges for had, når man snarere burde sige, at det var godt, at jeg sagde fra. Men pludselig er det altså fordi, jeg er blevet 84 år gammel, sagde Ghita Nørby til de godt 100 fremmødte.

- Jeg lukkede min dør op, og ind kom en mikrofon. Jeg kendte ikke vedkommende. Og jeg vidste ikke, at der kom sådan en mikrofon.

- Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig. Det gjorde et stort intryk på mig, at det sådan var planlagt. At jeg ligefrem skulle sidde overfor én, der havde viljen til at ødelægge mig. Det har jeg aldrig været ude for før. Og når man så siger fra, hvorfor skal man så ligefrem anklages for at være 84 år; som om det er en skam. Jeg skammer mig ikke, sagde Ghita Nørby.

- Jeg var ikke tryg ved den situation, jeg var havnet i, for hvad ville omverdenen sige, men jeg forsøgte at bevare mig selv. Konfrontere mig med uhyret. Det sank lidt. Og så kunne jeg spørge mig selv: Hvad vil du, hvad skal du lære? Jeg skal ikke være så aggressiv og ikke så her-og-nu-reagerende, som jeg er, sagde Ghita Nørby.

Lars Hannibal roste veninden for at sige fra.

- Flot, at du gjorde det og ikke lod dig knække og manipulere. Jeg vil spille et stykke for dig - »Du är den ende« - som Lill Lindfors blev kendt for i 70'erne.

- Jeg vil aldrig mere interviewes, sagde Ghita Nørby.

- Jeg bliver ved med at holde af alle, men når man får sådan en på kajen, så er man nødt til at tænke på sig selv og tage det alvorligt, lød det fra skuespilleren.

Samtalekoncerten igennem flettede Lars Hannibal oaser af vellyd ind som afveksling for Ghita Nørbys veloplagte oplæsninger af eventyr af H.C. Andersen og fabler af La Fontaine.

- H.C. Andersen viste for 200 år siden, at han havde humor og klogskab. Han var forud for os allesammen, sagde Ghita Nørby på digterens 214 års fødselsdag.