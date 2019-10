Den 30. september lukkede Geriatrisk Team, der siden 2017 har behandlet særligt sårbare, ældre patienter i deres egne hjem. Her ses Annie Juncher, Camilla Skovholm og Mia Kølner Rose fra teamet på vej ud for at besøge en patient. Foto: Thomas Danielsen

Send til din ven. X Artiklen: Geriatrisk Teams fremtid er uvis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Geriatrisk Teams fremtid er uvis

Kalundborg - 08. oktober 2019 kl. 19:45 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før der har været budgetforhandlinger i Region Sjælland i denne og næste uge, kan regionsrådsformand Heino Knudsen (S) ikke sige meget om fremtiden for Geriatrisk Team, der indtil den 30. september har behandlet særligt sårbare, ældre patienter over 65 år i egne hjem og på plejecentre i Nordvestsjællands tre kommuner.

De seneste to år har teamet været finansieret satspuljemidler og Region Sjællands Tværsektorielle Pulje, men da midlerne udløb den 30. september lukkede teamet.

- Vi skal i gang med budgetforhandlinger i denne uge, og vi kommer til at drøfte, hvordan vi kan understøtte kommunerne i forhold til de lægefaglige kompetencer, udtaler Heino Knudsen.

Geriatrisk Team har fungeret som et delprojekt under Region Sjællands toårige projekt »Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre«, hvis formål blandt andet har været at indsamle erfaringer om, hvad der fungerer bedst i forhold til at håndtere de mere sårbare ældre borgere.

Og ifølge Heino Knudsen handler det nu om at finde ud af, hvordan man kan lave en fælles model for hele regionen på området.

- Jeg er kun interesseret i, at vi bruger de gode erfaringer fra Kalundborg og Holbæk, men vi skal også have kigget på, hvordan vi kan finansiere det, siger han.

Udtalelsen kommer efter, at Heino Knudsen i sidste uge modtog et brev, hvor formændene i ældre- og sundhedsudvalgene i Holbæk og Kalundborg Kommune opfordrer til, at Geriatrisk Team får lov til at fortsætte som hidtil.

Formændene refererer, i deres brev, til et møde, hvor de selv og Heino Knudsen var med til at diskutere, hvordan man kan skabe bedre tilbud i det nære sundhedsvæsen.

»Geriatrisk Team har været netop sådan en indsats. Så lad os da smede, imens jernet er varmt. Der er ingen grund til at lade en god indsats stoppe eller forsøge at genopfinde den dybe tallerken, når den nu allerede står på bordet«, skriver formændene.

Peter Jacobsen (DF), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune er frustreret over at se regionen stoppe finansieringen af tilbudet.

- Det virker åndssvagt at gå og prøve at opfinde nye løsninger, når der ligger et tilbud foran os, som vi ved virker, siger han og tilføjer, at både Jeppe Jakobsen (DF), formand for udvalget for ældre og sundhed i Holbæk Kommune, og han selv har modtaget mange henvendelser fra borgere, der har gjort brug af Geriatrisk Team, som beskriver tilbudet som fantastisk.

- Det fortæller os, at vi er nødt til at fortsætte med det her tilbud.

Peter Jacobsen er også 1. næstformand i regionsrådet. Også med denne kasket på bakker han op om, at videreføre tilbudet.