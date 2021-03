Syndebukken har hængt over døren på Mads Christensens gård i Flinterup i 1778. Her kunne gæsterne aflevere deres synder, inden de gik ind på gården. Foto: Kalundborg Museum

Genstand med særlige evner: Måske virker Syndebukken også online?

Her i den fortsatte nedlukning på Kalundborg Museum opfordres gæsterne til at afprøve, om museums-genstanden Syndebukken også virker online.

På Kalundborg Museum hænger der en ældre genstand, et fint udskåret gedebukke-hovede, som kaldes Syndebukken, fordi den historisk set har haft funktionen at fritage mennesker for deres synder, når de passerede den.

- Vi har desværre lukkede døre på Kalundborg Museum for tiden, hvor Syndebukken hænger i entreen, men måske virker den også digitalt? Så har du nogle synder, du skal have forladt? Lad os det endelig vide, hvis du afprøver det, lyder det fra museet.

- Jeg synes, den er fantastisk, fordi den giver de besøgende på museet mulighed for at komme af med deres synder - syndsforladelse - ved at stille sig under Syndebukken, skriver museumsinspektøren på museets Facebook-side.