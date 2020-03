Se billedserie Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget, som har sendt plan om træningscenter videre til budget 2021. Foto: Line Kongsted

Genoptræningstilbud til borgere ønskes i Høng

Kalundborg - 11. marts 2020 kl. 05:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre- og sundhedsudvalget har godkendt visionspapiret, der er lavet for Kalundborg Kommunes Rehabiliterings- og træningscenter i Høng,

Det giver god mening at få lavet et træningstilbud ved Odincentret, hvor vi har i forvejen har akutpladserne, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Nu skal etablerings- og driftsomkostningerne til træningscentret beregnes og forslaget skal derefter sendes til budget 2021.

- Vi vil gå efter at få lavet det bedste af det bedste til borgerne. Nu skal vi have fundet ud af hvad det kommer til at koste, og sendt det til budget. Vi håber, at vi allerede kan få lavet til næste år, siger Peter Jacobsen,

Rehabiliterings- og træningscenteret i Høng skal fungere, så alle borgere i Kalundborg Kommune kan gives et nært døgnbehandlingstilbud i akut opståede situationer og undgå indlæggelser.

Centeret skal også rumme rehabiliterings- og træningstilbud til alle borgere på planlagt døgnophold.

For borgere, der bor i den sydlige ende af kommunen, vil der være mulighed for at modtage sygebehandling, genoptræning, vedligeholdelsestræning samt sundhedsfremme og forebyggelsestilbud på centeret. Borgere, der bor i den nordlige ende af kommunen, vil de få tilbudt de samme ydelser i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg.

Ældre- og sundhedsudvalget har godkendt forslaget og vil sende det til budget 2021, når der er lavet beregninger på omkostninger.