Udstillingen om de danske udsendte soldater kan ses i Kalundborg og efterfølgende i Høng. Foto: Udsendt af Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Gennem ild og vand med danske soldater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gennem ild og vand med danske soldater

Kalundborg - 05. august 2021 kl. 09:27 Kontakt redaktionen

Fra fredag den 6. august og frem til søndag den 15. august kan borgere i Kalundborg Kommune opleve den unikke udstilling Gennem Ild & Vand i Kalundborg Hallerne helt gratis. Man kan blandt andet prøve virtuel reality, spille brætspil og se spændende kortfilmsfortællinger.

Gennem Ild & Vand er en mobil formidlingsudstilling, som handler om Danmarks udsendte siden 1948. Udstillingen turnerer Danmark rundt for tredje gang, og fra mandag den 16. august til lørdag den 21. august kan man også gratis se udstillingen i Høng Centret.

Udstillingen er en del af et større formidlingsprojekt: Udsendt Af Danmark.

Udsendt Af Danmark blev søsat i forbindelse med Danmarks 70-års jubilæum for internationale missioner i 2018 og Flagdagens 10 år jubilæum i 2019.

- Flagdagen for Danmarks udsendte markeres hvert år den 5. september, og det er en national anerkendelse af Danmarks udsendte siden 1948. Vi markerer også flagdagen i Kalundborg Kommune. Vi er derfor meget glade for, at denne spændende udstilling er kommet hertil. Her har borgerne en unik mulighed for at blive klogere på bl.a. Danmarks internationale engagement, fortæller borgmester Martin Damm.

Gennem Ild & Vand ligger ind under den folkeoplysende forening Folk & Sikkerhed og sætter fokus på de udsendtes missioner fra 1948 og frem til nutiden via personlige kortfilmsfortællinger, faktuel viden og forskellige artefakter.

Udover at lære en masse af Danmarks udsendtes fortællinger kan borgerne blandt andet tage på træningsmission i Irak og på øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset via virtuel reality. Man kan også prøve kræfter med Gennem Ild & Vands test med udrustning på. Sidst men ikke mindst kan man spille brætspil, hvor man skal forsøge at løse verdens krige, kriser og katastrofer.

- Vi er utrolig taknemmelige for den tillid, som både borgere og veteraner viser projektet. I takt med at projektet har eksisteret nogle år, kan vi mærke, at interessen stiger - fra særligt skoler og kommuner. Veteranerne og vi har vist vores værd, og der bliver lyttet til de personlige fortællinger og barrierer og misforståelser bliver brudt, når vi mødes ansigt til ansigt, fortæller projektskaber Ann-Christina Salquist.

Gennem Ild & Vand er et forsøg på at skabe en mere nuanceret formidling omkring Danmarks internationale aktiviteter. Gennem Ild & Vand ønsker at bidrage som platform til det lokale veteranarbejde via kommunernes veterankoordinatorer og andre kontaktpersoner samt støtte skoler i undervisningen omkring Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik.