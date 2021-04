Generalprøve på vaccinationscentret

Sammen med sygeplejersker, læger og andre pladsassistenter skal han sørge for, at det hele glider, og at der ikke opstår kø ved vaccinationscentret.

Et kort øjeblik fra han har sat sig, er han igen på vej videre - i første omgang til observationslokalet. Her uddeler to unge pladsassistenter saftevand og sørger for, at folk finder et sted at sidde ned. Når folk er blevet vaccineret, skal de nemlig observeres for bivirkninger i 15 minutter, inden de må tage hjem igen.