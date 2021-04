Ulrikka Worsøe fra Bistro Bispegården glæder sig over de nye afstandskrav, men når ikke at blive klar til at tage imod gæster til indendørsservering den 21. april. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Genåbningsaftale er uklar og kommer sent - men også glædelig

Kalundborg - 16. april 2021 kl. 12:57 Kontakt redaktionen

Med den seneste aftale om yderligere genåbning af landet, bliver der lempet på restriktionerne for blandt andre serveringsstederne.

Hidtil lød det, at serveringssteder fra den 21. april kunne åbne for udendørsservering med krav om fremvisning af gyldigt coronapas, mens indendørsservering stod til først at være en mulighed fra den 6. maj.

I den nye aftale er partierne bag blevet enige om at fremrykke genåbningen af indendørsservering til den 21. april og fjerne kravet om coronapas ved udeservering.

Samtidig opdaterer Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for afstand mellem siddende gæster til to kvadratmeter pr. person - dog fire kvadratmeter, »hvis der ikke i det væsentlige siddes ned«.

For Ulrikka Worsøe, indehaver af Bistro Bispegården i Kalundborg, ændrer det dog ikke på planerne om først at åbne den 6. maj.

- Vi holder fast i vores beslutning. Vi kan simpelthen ikke nå at bestille varer hjem til den 21. Det er rigtig dejligt, at der bliver åbnet mere op, men jeg synes ikke, det er en fair måde at behandle de erhvervsdrivende på, at det kommer med så kort varsel, siger hun.

Ulrikka Worsøe glæder sig dog over de nye afstandsanbefalinger.

- De betyder, at vi kommer til at kunne have omkring 20 gæster, så det er dejligt. Det glæder vi os til.

For indehaver af værtshuset Kontoret i Kalundborg, Morten Nystrup, er de nye afstandsanbefalinger også en dejlig nyhed.

- Der gik rygter om syv kvadratmeter, så det er bedre end frygtet, og vi kan godt acceptere to kvadratmeter pr. person.

Han er dog stadig i tvivl om, hvorvidt han og Kontoret er omfattet om kravet til bordbestilling.

- Værtshusene ligger lidt i en gråzone, og typisk ved folk jo ikke i god tid i forvejen, at de vil på værtshus og have en øl. Jeg er ikke helt klar over, om vi er omfattet af reglerne om bordreservation, men nu har vi besluttet, at vi åbner på onsdag, og så ser vi, hvordan det kommer til at foregå.