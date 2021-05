Genåbninger vækker både glæde og bekymring i biograf

Det var med blandede følelser, at man i Kino Den Blå Engel modtog nyheden om den nye aftale om genåbning af Danmark. Aftalen betyder blandt andet at biograferne kan genåbne fra torsdag, hvilket man har set frem til længe i Kino Den Blå Engel, fortæller indehaver Annette Sønder Nielsen.

- Vi har rigtig længe set frem til at kunne invitere gæster i biografen, og det er positivt, at vi kan genåbne med de samme vilkår, som før nytår, siger hun.

Annette Sønder Nielsen lægger dog ikke skjul på, at Coronarestriktionerne fortsat er en stor, økonomisk belastning for den lille biograf.

- Vi kan kun have halvt så mange gæster inde, som vi har plads til. Det kan godt undre mig, for alle gæster skal bære maske, indtil de sidder på deres plads, og alle gæster skal have en negativ coronatest. På den baggrund skulle man tro, at det ville være muligt at bløde lidt op på afstandskravene, mener hun.

- Vi afventer stadig nogle mere præcise retningslinjer om biografer, som vi forventer at få i løbet af tirsdagen, men som det ser ud lige nu, bliver vi nødt til at have en ekstra mand ansat til at stå i døren for at tjekke gæsternes coronapas. Det er både logistisk og økonomisk en udfordring, siger Annette Sønder Nielsen.