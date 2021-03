De frivillige bag Spildopmagerne har lagt et stort arbejde i at få sorteret og testet varerne, så der er ordentlige ting på hylderne til den kommende salgsaften på tirsdag. Foto: Ulrik Reimann

Genåbning og kontrol

Spildopmagerne i Kalundborg er efter mere end to måneders nedlukning klar til genåbning, selv om der blandt de frivillige stadig er bekymring for pandemien. Det er derfor et lettere amputeret loppe-team, der står klar til salgsaften på Langagervej klokken 18.30 tirsdag den 16. marts, hvor dørene slås op for kunderne.