Genåbning: Vis coronapas for at komme på biblioteket og i borgerservice

Kalundborg - 20. april 2021 kl. 20:54 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Når Kalundborgs betjente biblioteks-­filialer genåbner fra onsdag den 21. april i Kalundborg, Gørlev, Høng, Ubby og Eskebjerg, skal brugerne fremvise coronapas eller anden dokumentation for en negativ corona-test, der er under 72 timer gammel, for at komme ind, oplyser biblioteksleder Jette Mygind.

- Vi har nu fået de nye retningslinjer fra Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening, og dem følger vi, så vi på den måde kan være med til at undgå smitte, siger Jette Mygind.

Borgere, der skal have hjælp i borgerservice, skal også kunne vise coronapas, hvis borgerservice har bygningsfællesskab med biblioteket.

- Lige nu vil borgerservice i Kalundborg by fortsat være på Kålund Kloster nogle dage endnu, så her skal man ikke vise coronapas; det er først fra den 3. maj, når borgerservice flytter tilbage til Kalundborg Bibliotek, at der skal vises coronapas.

I Høng åbner borgerservice på biblioteket fra i dag, så her skal man vise coronapas, fortæller Jette Mygind.

Hvis man kommer for at få hjælp til at få sin NemID op at køre igen i borgerservice, og derfor ikke kan vise coronapas, er det også gyldigt med en papirkopi af en negativ lyntest.

Udover coronapas eller papirkopi af negativ lyntest skal man vise gyldig legitimation, når man besøger bibliotek og borgerservice.

- Vi glæder os meget til at genåbne og til at komme i gang igen.

- Det er en festdag, og vi er spændt på, hvor mange der vil komme her i starten.

- Jeg er sikker på, at folk har vænnet sig til det med coronapas, så det ikke biver noget problem, siger Jette Mygind.

Svebølle Kvik Bibliotek åbner først den 21. maj, fordi det ligger i Svebølle Aktivitetscenter Åvangen.

Samme skæringsdato gælder for lørdagene på Eskebjerg Bibliotek, fordi de bestyres af frivillige fra Beboerforeningen.