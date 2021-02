Genåbning: Trivsel kommer i første række hos eleverne

Foran Nyrupskolen stod skoleleder John Saxild-Hansen klar til at tage imod eleverne, hvor de yngste blev fulgt på vej af forældrene.

- Jeg synes, at det rigtigt fint, at de yngste elever kommer tilbage nu, fordi det er også dem, som har været hårdest ramt af at være hjemme, siger John Saxild- Hansen.