Gavekort-vinder giver pengene videre til udsatte børn

Kalundborg - 09. oktober 2020 kl. 13:29

Bente Petersen vandt et gavekort til Meny på 5.000 kroner i forbindelse med Støt Brysterne-kampagnen i Kalundborg, hvor gavekortet var en af præmierne.

Bente Petersen har imidlertid besluttet at give gavekoret videre til børn i udsatte positioner.

- Derfor har vi sammen med Bente Petersen sammensat et fødselsdagskit til en samlet værdi af 385 kr. Vi sælger den til en specialpris på 200 kr., da Meny sponserer de sidste 185 kr. per kit. Det betyder, at Bente Petersens præmie kan tilgodese ikke færre end 25 børn, fortæller købmand Peter Egebæk, Meny.

Købmanden understreger, at det er Bente Petesen, som af sit gode hjerte har taget kontakt til Red Barnet og til ham for at stable hjælpen til børnene på benene.

Hjælpen består af et »fødselsdagskit« med 20 boller, en kagemand, en pakke smør, saftevand, en pakke flag og 20 stykker frugt. Det hele skal hentes i Meny, og undtagelsesvis kan en medarbejder i Red Barnet hjælpe med afhentningen.

Målgruppe er børn i udsatte positioner, som er bosat i postnummer 4400, og aldersmæssigt drejer det sig om indskolingsbørn fra fra 0.-3. Klasse.

Formålet med fødselsdagshjælpen er at styrke ligeværd mellem børn, at forebygge social ensomhed/isolation samt styrke den sociale trivsel i skolen og give alle børn mulighed for at invitere.

Alle forældre kan sende en begrundet ansøgning til Red Barnet, og personer omkring barnet kan med forældretilladelse ansøge gennem skole, sundhedsplejerske m.v.

Der uddeles fødselsdagshjælp hele året, og der kan søges en måned før barnet fylder år.

Peter Egebæk oplyser videre, at alle kan sende 200 kr. kr. til Red Barnets lokalafdeling og på den måde være med til at donere en fødselsdag.

Doneringsbeviser kan købes i Meny Kalundborg eller direkte hos Red Barnet.