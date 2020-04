De fire plejehjem og -centre i den gamle Kalundborg Kommune har fået 1000 kroner hver til at give beboerne en opmuntring. Foto: Per Christensen

Gave til plejehjemsbeboere

- Det er ellers ikke noget, vi plejer at gøre, men det er en særlig situation, vi alle er i lige nu, siger Hermann Hansen fra Y's Mens Club, og han tilføjer, at plejehjemmene må bruge pengene, som man finder bedst.

- Man er jo også selv ved at være i plejehjemsalderen, siger Hermann Hansen, der fylder 80 i efteråret. Han blev født i 1940 under krigen, hvor hans mor, der ledede Asylbørnehaven lige over for huset på Christianshavn fra den elskede tv-serie, måtte svare på, hvorfor hun havde givet sin søn et tyskklingende navn.