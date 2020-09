Det er ikke alle, der er lige begejstrede for færdselspolitiet. Onsdag gav en 27-åirg mand fra Vemmelev tydeligt udtryk for sin holdning til betjentenes arbejde. Foto: Jan Holm

Gav færdselsbetjente fingeren

Onsdag klokken 12.10, mens færdselspolitiet var i færd med at foretage hastighedskontrol på Sydhavnsvej i Kalundborg, kom en varebil kørende forbi stedet. Den blev ikke målt til at køre for hurtigt, men alligevel var føreren ikke synderligt begejstret for at se betjentene. Han tudede i hornet og gav betjentene fingeren ud gennem bilens siderude.