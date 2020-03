Gaseksplosion: 75-årig fløjet til Rigshospitalet

En 75-årig mand fra Sejerby på Sejerø blev mandag aften fløjet til Rigshospitalet til behandling for brandsårsskader efter en eksplosionsagtig brand i den ældre mands bolig.

- Der er efter alt at dømme tale om en gaseksplosion i mandens hjem. Og øens læge skønner så, at manden skal undersøges og behandles for sine skader, hvorfor han bliver fløjet til Rigshospitalet, siger Martin Bjerregaard.