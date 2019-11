Parret Viggo K. Pedersen og Hanne Brandt, der bor i Reerslev, havde svært ved at se den gamle smedje stå og forfalde. Derfor stiftede de Foreningen Reerslev Smedje, der har til formål at restaurere og bevare den gamle smedje, så den bliver en seværdighed, hvor man kan opleve en gammel smedje i funktion.

Gammel smedje åbner som museum

Af Anna Egeris Karstoft Det er som at træde ind i en tidslomme, når man træder ind i Reerslevs gamle landsbysmedje fra 1700-tallet, et hvidkalket bindingsværkhus, der ligger centralt i landsbyen. Siden den sidste smed døde i 2006, har bygningen mere eller mindre stået uberørt, og alt fra esse med blæsebælg og ambolt til hylder fyldt med rustne skruer, værktøj og meget andet står, som det formentlig blev efterladt i 2006.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her