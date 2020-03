Brian Pedersen har som tidligere veteran meget fornøjelse ud af at være medlem af Kalundborg-egnens Møntklub. Foto: Jørn Nymand

Gamle mønter og veteraner - en glimrende kombination

De er vilde med mønter. Altså gamle og sjældne mønter. De lokale numismatikere er samlet i Kalundborg-egnens Møntklub, som har eksisteret siden 1974, da fire møntsamlere fra Kalundborg satte sig sammen og besluttede at danne en klub. Via en annonce i Kalundborg Folkeblad indkaldte de til den stiftende generalforsamling, hvor 18 interesserede mødte op.

I marts 1976 var medlemstallet oppe på 100 - det højeste nogensinde. Efterfølgende har klubben i en lang årrække haft omkring 50 medlemmer, og i øjeblikket tæller klubben 38 medlemmer, og man mødes en gang om måneden i Aktivitetscenter Munkesøen. Til disse månedlige møder plejer der at være omkring 15 medlemmer.

Møntsamlernes formand er Reidar Nielsen, som er tidligere udsendt soldat på bl.a. Balkan og dermed veteran. Men det viser sig faktisk, at der også er en række andre veteraner i møntklubben.

Brian Pedersen er selv aktiv i Veteranstøtten, som er frivillig hjælp og støtte til alle, der været udsendt - og til deres pårørende. Veteranstøtten blev etableret efter at de mange udsendte soldater begyndte at komme hjem fra Balkan.

I Holbæk ligge en veteran-café - mødested for veteraner og deres pårørende fra Kalundborg Odsherred og Holbæk Kommuner. Der er omkring 800 veteraner i de tre kommuner.

Kom til hyggeligt samvær

Brian Pedersen mener, at det er nærmest ren terapi for ham og de øvrige veteraner at sidde og koncentrere sig om mønterne. Det giver en god anledning til fordybelse.