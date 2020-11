Kalundborg Jernstøberi & Maskinfabrik var noget af den første industri i Kalundborg og blev i 1874 grundlagt i Kordilgade 50 af jernstøber P.J. Harder men blev senere overtaget af fabrikant C.A. Brostrøm, som også har lagt navn til gården Brostrøms Gaard. C. A. Brostrøm lavede bl.a. landbrugsmaskiner, og der blev solgt mange landbrugsmaskiner fra denne butik. Butikken blev senere overtaget af Al. Sørensen, Tasso og Køkkencentret, hvorfra der blev solgt køleskabe, vaskemaskiner og andre husholdningsmaskiner. Foto: 1970?erne (Kalundborg Lokalarkiv)

Gamle butikker omkring Øen

På et kort, og af en omtale fra 1790, er den østlige del af Kordelgaden i Kalundborg, næsten der hvor Kordilgade og Nygade mødes i dag, omtalt som Østporten, og at der her var en bom i den søndre side af Kordelgaden.