Eva Søvnsø er ny tovholder for kunstnerne og kunsthåndværkerne i Galleri Kordel. Foto: Per Christensen

Galleri Kordel fortsætter for fulde sejl

Tidligere forlød det, at Galleri Kordel havde rebet sejlene, men den nyhed holder ikke længere vand. Den 1. marts fortsætter galleriet nemlig for fulde sejl.

- Det er glædeligt, at Eva Søvsø kan og vil fortsætte og udvikle Galleri Kordel, som er blevet et udstillingssted og en forretning, hvor man kan kigge indenfor for at nyde synet af spændende kunst og kunsthåndværk, og hvor man kan købe den unikke gave eller kunstgenstand, fortæller Jens Lehm Nielsen.