Gæster tog ja-hatten på og fik en oplevelse

Siger Gitte Nielsen, der sammen med ægtefællen Niels Henrik B. Nielsen i over 10 år har iscenesat mad & musik med et utal af kendte og populære kunstnere på Lykkebjerg. Men aldrig i en udfordret tid som nu - og med færre gæster.

- Gæsterne udviste enorm disciplin: Mundbind, afstand, afspritning. Ikke en eneste skulle erindres om at vi lever i en corona-tid. Spisningen forløb fint, og koncerten - en hyldest til nationalpoeten Benny Andersen iscenesat af bassisten Jens Jefsen, trommeslageren Morten Lund, Rasmus Dissing, vokal og Henrik Gunde, klaver, blev en dejlig og positiv oplevelse. Næste gæst er Eddie Skoller. Lørdag 5. december. Lykkebjerg håber på udsolgt for - også - at få økonomien til at hænge sammen.