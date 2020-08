Gæsteboom: Næsten dobbelt op på passagerer til øer

Overordnet har han været glad for de mange passagerer, men coronasitationen har også krævet ekstra arbejde for personalet.

De gratis billetter for gående og cyklister er blevet forlænget med to måneder, nemlig august og september, ved hjælp af 650.000 kroner, som Kalundborg Kommune har fået fra Folketinget til at sikre billigere færger.

Henry Larsen, formand for Sejerø Beboerforening, glæder sig over de mange gæster.

- Jeg håber også, at der blandt de mange gæster, kunne være nogle, som var interesseret i at flytte hertil, siger han.

Han håber også, at den nuværende ordnings succes, kunne få Folketinget til at overveje Sammenslutningen af Småøers forslag, om at gøre færgerne gratis i fremtiden i maj-juni samt august- september til gavn for småøernes økonomi.