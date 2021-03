Kim K. Nielsen, Iben C. Nielsen og Heidi B. Gericke er sammen med de øvrige Home-medarbejdere i Kalundborg klar til endnu flere travle uger i løbet af foråret. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Gækken er løs på boligmarkedet inden påske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gækken er løs på boligmarkedet inden påske

Kalundborg - 22. marts 2021 kl. 16:05 Kontakt redaktionen

Påsken er normalt det store startskud på boligmarkedet. Marts og april er månederne, hvor boligsælgerne har allermest travlt med at sætte til salg, og hvor køberne for alvor kommer ud på boligjagt.

- Men i år er sælgerne og køberne allerede godt i gang, for vinteren har nemlig været usædvanlig travl, fortæller ejendomsmægler og indehaver Iben C. Nielsen fra Home Kalundborg.

Tal fra Boligsiden viser, at der er solgt næsten 29.000 boliger i løbet af vinter-månederne. Vintersalget endte med 46 pct. flere solgte hjem og fritidsboliger end for et år siden, og i nogle uger var der mere travlt end sommeren 2020.

- Så vinteren har i den grad taget forskud på foråret, slår Iben C. Nielsen fra Home Kalundborg fast.

Det er usædvanligt, forklarer Home Kalundborg, og det betyder også, at det er et boligmarked i medløb, der indleder »sæsonen« med påsken som et symbolsk startskud. Coronaen har bare gjort, at sæson er sat ud af spil i øjeblikket.

- Vi har i de seneste seks måneder måtte kalde to-tre ekstra medarbejdere ind i weekenderne for at kunne følge med efterspørgslen af de mange fremvisninger. Til vores åbent hus arrangementer med tilmelding har der været op til 28 tilmeldte par per ejendom, og det har krævet mange ressourcer at gennemføre disse, da vi skulle tage hensyn til afstand, koordinering, spritte af osv.

- Travlheden fortsætter, og vi har ansat yderligere personale på vores lokale team for at styrke kræfterne, så vi kan leve op til efterspørgslen, fortæller Iben C. Nielsen.

Der er især tre årsager til, at påsken og foråret også tegner godt for boligsalget, forklarer Home Kalundborg: De mange købere, der fortsat er på færde, de mange og flere boligejere, der sætter til salg lige nu, og renterne der fortsat er lave.

Home Kalundborg er ude på mange salgsvurderinger i øjeblikket, men der er også et stort efterslæb. Udvalget til køberne er dykket meget i løbet af et år med corona.

Så Iben C. Nielsen opfordrer alle boligejere til at kickstarter foråret med en salgsvurdering for det er nu det sker.

- Vi har så mange glade og seriøse købere.

Den store boliginteresse er vokset frem i løbet af året, siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark. I starten var mange i chok og holdt sig tilbage, siden har boligmarkedet taget det største comeback nogensinde.

I Home-kæden er salget gået frem med over 24 pct. set henover »coronaåret« - og de seneste måneder under den anden store nedlukning har faktisk været nogle af de allermest travle, forklarer Michael Dalsager, der er boligmarkedsanalytiker i Home.