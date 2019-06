Gaardhotellet fordobler kapacitet

Hotellet, der har lejet ud til erhvervsgæster fra de store industrivirksomheder i kommunen i nu seks år, havde allerede otte værelser i gårdens hovedbygning og tilhørende jagtstue, men for et år siden besluttede Charlotte Junge at udvide i en bygning, der oprindeligt har fungeret som stald.

- Nogle gæster bor her i flere måneder, de skal have ro, så de kan arbejde, fortæller Charlotte Junge om caféen, hvor der serveres gratis kaffe og te og, efter bestilling, morgenmad og aftensmad fra Slagter Jacob og Mia Reesen, som hotellet har indgået et samarbejde med.

Gæsterne bor der i perioder på alt fra en overnatning til to et halvt år, og derfor er der også blevet gjort meget for at skabe hjemlige rammer. Gæsterne har for eksempel mulighed for at benytte sig af et køkken, hvor de kan have egen mad og drikke stående, ligesom der i caféen er en stor åben pejs, der både er tændt morgen og aften.