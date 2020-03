Se billedserie Flere store virksomheder på Kalundborgegnen har skruet ned for håndværker-adgang til produktionsforholdene på grund af coronakrisen, og håndværksfirmaerne får ikke så mange nye ordrer som normalt. Foto: Per Christensen Foto: Fotograf Per Jensen

Fyringstruslen er stigende

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 12:32 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere lokale håndværksfirmaer oplever i denne coronatid, at telefonen ringer sjældnere end normalt. Der kommer kun få nye opgaver ind, hvilket betyder, at medarbejdere allerede er blevet opsagt, og fyringstruslen er stigende.

- Vi er 52 i Electricom lige nu, men hvis der ikke kommer nye ordrer meget snart, i løbet af den kommende uge, så er jeg nødt til indrette mandskabsstyrken efter forholdene, oplyser direktør Per Junge.

I Multi-Tech har man allerede været nødt til at afskedige fem, men beskæftiger stadig mellem 110 og 115 medarbejdere:

- Telefonen er ret stille. Der kommer ikke mange nye ordrer ind, lyder det fra direktør Niels Jørgensen

I Houg Tømrer- og Snedkerfirma er der også sendt en håndfuld medarbejdere hjem, fortæller direktør Ole Houg Larsen:

- Vi er 30 i firmaet aktuelt, og det er en usikker tid. Endnu ser det nogenlunde ud, men vi ved ikke, hvor vi står om en måned.

Ingen af de tre direktører har mulighed for at benytte hjælpepakker med midlertidig lønkompensation til virksomheder med fyringstruede medarbejdere.

Ordningen gælder nemlig for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Til gengæld glæder direktørerne sig over meldingen fra borgmester Martin Damm om, at kommunen vil fremrykke så mange opgaver som overhovedet muligt., fordi det ifølge borgmesteren giver »rigtig god mening samfundsøkonomisk«.

Nordvestnyt har i øvrigt talt med Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen (S) om, hvorfor kommunen har udsat håndværksopgaver på en skole som omtalt på forsiden.

- Dét undrer mig meget. Der kan være en eller anden praktisk årsag, men jeg kan ikke se, hvorfor opgaven ikke skulle kunne løses nu. Det vil jeg tale med Multi-Tech direktøren om i dag, så der kan komme gang i den opgave hurtigst muligt, siger Næstveds borgmester.

Carsten Rasmussen understreger, at man i Næstved Kommune er meget opmærksom på, at håndværksvirksomhederne har brug for opbakning, og derfor fremrykker Næstved Kommune så mange opgaver som muligt.

Næstved-borgmesteren siger også, at det netop i en tid, hvor det kommunale personale er hjemsendt, er en god tid at få udført opgaver, fordi det giver en mindre risiko for smitte.