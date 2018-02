Se billedserie Lene Kümpel opfordrer politikerne til kigge på, om budgettet skal være større for Voksen­specialområdet. Privatfoto

Fyringer rammer udsatte borgere

Kalundborg - 24. februar 2018 kl. 19:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Eva Lyng Johansen

Lene Kümpel, næstformand for Socialpædagogerne Midtsjælland, mener, at de kommende 15 fyringer i Center for Misbrug og Socialpsykiatrien er forkerte.

- Jeg mener bestemt ikke, at borgerne på de her områder har meget i forvejen. Det er forkert at spare på de her grupper i de mest udsatte positioner, siger hun.

Hun peger på, at det også er en politisk beslutning, hvor stort budgettet skal være på dette område.

- Kalundborg Kommune er jo ikke just en fattig kommune, så det handler også om politisk mod, siger hun.

Der vil blandt andet ske en stor reduktion i hjemmevejledningen, som hører under paragraf 85.

- Får borgerne så den hjælp, som de har brug for eller blot et liv hvor de kan overleve? spørger Lene Kümpel.

Hun peger på, at der er forholdsvis mange unge borgere tilknyttet Center for Misbrug og Socialpsykiatrien, og hvis der spares for meget på området, så kan det give flere udgifter i fremtiden.

- Hvis man ikke hjælper så tidligt som muligt, kan det give varige problemer, hvor vejen til selvforsørgelse er endnu længere, siger Lene Kümpel.

En måde, hvor der kan spares penge på, er at holde gruppemøder i stedet for individuelle møder med borgerne, hvilket chef for Center for Misbrug og Socialpsykiatrien, Dorte Rasmussen nævner i ovenstående artikel.

Lene Kümpel siger, at gruppemøder og gruppeforløb kan give mening nogle gange, men at det ikke skal være økonomien, som skal være det afgørende.

- En person med angst eller skizofreni kan have vanskeligt ved at deltage i gruppemøder, siger hun.

Det er onsdag den 28. februar at medarbejderne får besked om hvem der bliver fyret.