På hjemmesiden advarer 3F Kalundborg om flere forsøg på email-svindel, hvor den ukendte afsender prøver at lokke 3F-medlemmer til at afgive personfølsomme oplysninger.

Fup-emails sendes ud i 3F's navn

Kalundborg - 17. marts 2020

3F Kalundborg arbejder på højtryk for at hjælpe og servicere medlemmer, der er arbejdsmæssigt er blevet påvirket af coronakrisen. Og samtidig advarer afdelingen på sin hjemmeside, fordi svindlere benytter coronakrisen til at forsøge at lokke personfølsomme oplysninger ud af medlemmerne af 3F.

3F lukkede kontoret på Nytorv i Kalundborg i torsdags for at begrænse risikoen for coronasmitte, og kontoret er nu bemandet med nogle få personer, mens resten arbejder hjemmefra, fortæller næstformand Gitte Keller.

Nordvestnyt blev tirsdag formiddag kontaktet af en kvindelig ansat på en større arbejdsplads i Kalundborg, fordi hun tilsyneladende havde modtaget en svindelmail. Kvinden, der ønsker at være anonym, fortæller, at hun syntes, at mailen var mistænkelig, og det ville hun advare andre om.

- Hun er langtfra den eneste, der har modtaget disse fup-emails, hvor man absolut ikke skal aflevere sine personlige oplysninger som CPR-numre, siger Gitte Keller og understreger, at 3F aldrig ville bede om medlemmers personfølsomme oplysninger per mail.

3F-næstformanden oplyser også, at mails fra 3F altid ender med: @3f.dk, og det gør svindel-emailene ikke.

Gitte Keller fortæller, at 3F-afdelingen lige nu har meget travlt med at hjælpe medlemmer, der er blevet sendt på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på anden måde påvirket af coronakrisen.

3F-næstformanden tilføjer, at afdelingen vil gøre alt for at hjælpe arbejdstagere igennem coronakrisen på bedste måde, og hun opfordrer samtidig medlemmer til at støtte lokale butikker og forretninger, hvor det er muligt.

- Det er en hård tid for både arbejdstagere og arbejdsgivere, og vi har ikke set de værste konsekvenser af coronakrisen endnu, vurderer Gitte Keller.