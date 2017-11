Fungerende rektor strøg helt til tops i Høng

- Samtidig er det vores opfattelse, at vores nye rektor har meget stor respekt for det værdigrundlag og den historik, vi skal bygge vor hverdag og fremtid på.

Søren Weensgaard fortsætter: - Det er med stor glæde, bestyrelsen kan oplyse, at vor nuværende konstituerede rektor, Mads Lyngby Skrubbeltrang, har sagt ja til at være rektor for Høng Gymnasium og HF.

Da Mads Lyngby Skrubbeltrang i Grønland fik en henvendelse fra sin gamle arbejdsplads, Høng Gymnasium, om at vende hjem til Vestsjælland for at overtage jobbet som vicerektor, en henvendelse, han efter samråd med familien takkede ja til, havde han ingen anelse om, at han også skulle komme til at stå med det reelle ansvar og den daglige ledelse.