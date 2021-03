Fuldt finansieret: Denne fond giver de sidste penge til Lundbye-skulptur

Den danske forskningsfond sørger nu for - med en bevilling på 250.000 kr. - at finansieringen til den kommende Lundbye-skulptur i Kalundborg er endeligt på plads.

- Det er en stor glæde for os, at vi nu har Lundbye-skulpturen fuldt finansieret.

- Vi troede på, at det ville lykkes, da vi afgav ordren og satte arbejdet i gang på bronze-støberiet i Italien. Nu har vi fået de sidste midler, og nu kan vi have helt ro i maven i det her projekt, siger Holger Prehnum, formand for Lundbye-komitéen.