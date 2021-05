Send til din ven. X Artiklen: Fuld og høj på knallert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld og høj på knallert

Kalundborg - 28. maj 2021 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Kl. 17.45 torsdag var en politipatrulje på Rørmosevej i Gørlev, da betjentene bemærkede en alt for hurtig knallert på Rørmosevej mod vest. På knallerten sad to yngre mænd uden styrthjelm. Politiet standsede knallerten, hvor det viste sig, at knallertføreren, en 23-årig lokal mand, var påvirket af spiritus og narko.

Han blev testet med alkometeret, som viste, at han havde en promille over det tilladte, og en narkometertest viste positiv for kokain. Han blev derfor sigtet og anholdt, da han skulle med politiet for at få udtaget en blodprøve.

Knallerten kunne køre op mod 60 km/t., oplyste føreren, så den blev taget med ind til nærmere undersøgelse. Den vil her blive testet på et rullefelt, som kan måle knallertens tophastighed. Den 23-årige kan forvente en sigtelse for at køre på en konstruktivt ændret knallert. De blev begge desuden sigtet for at køre to på en knallert uden styrthjelm.

Begge mænd blev visiteret, hvor politiet fandt lige knap et gram kokain på passageren, en 22-årig mand fra Gørlev. Han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og kokainen blev beslaglagt. Han vil senere høre mere fra politiet i sine sager.

Efter blodprøveudtagelsen blev den 23-årige løsladt. Når politiet har fået blodprøverne analyseret, kan den 23-årige forvente at høre mere i sine sager.