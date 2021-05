Se billedserie Butikschef Mette Nielsen, Boesen Collection, lover både nye mærker og nye varegrupper. Fotos: Jørn Nymand

Fuld fokus på udvikling af Boesens modehus på Nytorv

Kalundborg - 03. maj 2021 kl. 07:31

fremover får butikschef Mette Nielsen sammen med de øvrige medarbejdere - og i samspil med kunderne - ansvaret for at udvikle modebutikken Boesen Collection på Nytorv i Kalundborg yderligere. Butikken skal gøres til kundernes butik, en butik hvor der bliver lyttet til kunderne og hvor de tages med på råd inden medarbejderne tager på messer og køber ind.

Fremover er der nemlig fuld fokus på at skabe en synlig og lokal udvikling af Boesen Collection på Nytorv efter at indehaver af modebutikken, Klaus Boesen, har solgt sin Boesen-butik i Holbæk per 3. maj.

- Jeg har stadig butikken i Kalundborg, men vil ikke være en del af den i den daglige drift. Den har jeg lagt i hænderne på Mette Nielsen og det fantastiske team af piger. Jeg vil kun være med overordnet, siger Klaus Boesen.

Foruden butikken på Nytorv driver Klaus Boesen en virksomhed i rivende udvikling og flere andre aktiviteter, og det dræner ham for tid til også at være en daglig og aktiv medspiller i modebutikken på Nytorv.

Klaus Boesen, som er fjerde generation i Boesen-familien, der driver det familiefirma, som han overtog fra sin far i 2004, mener ikke, at der længere er nogen fordele ved at drive en kæde af butikker.

- Kædernes tid er forbi. Nu handler det om at satse på det lokale og nære. De dygtige piger tager nu teten og udvikler det lokale modehus, mens jeg træder et skridt tilbage, siger Klaus Boesen, som roser Mette Nielsen for den udvikling, hun har været igennem siden hun blev butikschef, og han overlader med sindsro et større ansvar til hende.

Klaus Boesen peger videre på, at de økonomiske fordele, der tidligere var ved at købe stort ind til flere butikker, er væk.

- Og så synes jeg, kædebutikker hæmmer den enkeltes butik evne til at tilpasse sig og udnytte de muligheder og behov, der er lokalt. Folk er generelt trætte af de strømlinede og ensartede kædebutikker, som er identiske for by til by. Og så kan jeg godt forstå, at det er svært at få engagerede medarbejdere, hvis dagligdagen er baseret på nærmest en brugermanual.

Klaus Boesen nævner, at det er de lokale piger i hans butik, der gør forskellen.

- Skal medarbejderne brænde igennem, må de tage ejerskab og være med i beslutningsprocesserne, og det er svært i kæde-regi, hvor beslutningerne bestemt ikke tages lokalt, mener Klaus Boesen.

Og der kommer helt sikkert til at ske en mærkbar udvikling af modehuset på Nytorv, hvor der fremover vil være et bredere og dybere sortiment til flere målgrupper end tidligere. Men man vil hele tiden holde sig til varer, alle har råd til.

- Vi kommer også med nye mærker samt nye varegrupper på sigt. Vi er allerede godt på vej, men der vil yderligere komme ny tiltag, så der er lagt op til en spændende rejse, lover butikschef Mette Nielsen, som glæder sig til de nye udfordringer.

Og når hun tager på modemesser for at købe ind, så har hun nogle af medarbejderne med, så man er flere om at tage beslutningerne.

Den seneste nyskabelse hos Boesen Collection på Nytorv er lanceringen af børnetøj. Det har været en succes, så man nu har udvidet området med børnetøj.

- Det var kundernes ønske, at vi tog børnetøjet ind i butikken, ligesom vi efter forespørgsler fra kunderne også tilbyder mærker som Continue og A-View, fortæller Mette Nielsen.

Efter coronanedlukningerne oplevede man hos Boesen Collection på Nytorv en stor grad af loyalitet hos kunderne. De var tilbage med det samme, da butikken åbnede.

- Det synes jeg også er med til at understrege, at det er helt rigtigt at fokusere vores kræfter her. Men også medarbejderne har tacklet den uvante situation fantastisk, understreger Klaus Boesen.

Det er Klaus Boesens hensigt, at kundekontakten skal bygges op omkring nærmest et værtinde- og gæste-forhold.

- Det giver nærhed og varige relationer, og det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal være eksistensberettiget som fysisk butik.

Salget af butikken i Holbæk betyder ikke, at navnet Boesen forsvinder fra byen. Butikken, som er solgt til Dennis Clausager, fortsætter i samme navn. Men butikkerne i henholdsvis Kalundborg og Holbæk bliver fremover drevet selvstændigt og det har den konsekvens, at gavekort og tilgodesedler kun kan benyttes i den butik, de er udstedt i.

Dennis Clausager driver i forvejen fire Johs. Clausen modebutikker i Sorø, Næstved og Køge.