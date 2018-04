Fuld damp på OHJ 38

I december 2003 gik Peter Jørgensen og driftige jernbane-enthusiaster på Asnæsværket i Kalundborg igang med en total renovering af den gamle damp-kæmpe, OHJ 38, bygget i 1917 på Henschel-fabrikkerne i Kassel. Det var forventningen, at det ville tage jernbanefolket tre til fire år at restaurere det sidste af disse enorme lokomotiver, der var tilbage.

Men der skulle gå 14 år, før OHJ 38 i december sidste år fik ibrugtagningstilladelse og kunne køres til remisen i Høng, hvor Vestsjællands Veterantog, Dansk Jernbane Klub, holder til. 32.000 arbejdstimer var lagt i bestræbelserne på at genskabe et af de stærkeste damp-lokomotiver, der har kørt i Danmark gennem tiderne.

Peter Jørgensen har gennem hele det langstrakte forløb ført logbog over processen. Og der er, forståeligt, også mange følelser i klemme for en maskine, der i bogstaveligste forstand blev pillet fra hinanden.

Nu er tiden kommet, at OHJ 38 skal vises frem. Lørdag for en indbudt kreds, søndag for den store offentlighed:

- Lørdag 28. april kører Vestsjællands Veterantog præsentationstur for et indbudt selskab med damplokomotivet, hvor vi også får lejlighed til at takke OHJ 38-holdet for deres store indsats med at istandsætte lokomotivet, siger pr-ansvarlig, Ole-Christian Munk Plum.