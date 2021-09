Fuld bilist fik taget bilen

Manden var spirituspåvirket, så politiet sigtede og anholdt ham for at få taget en blodprøve. Samtidig viste det sig, at han var frakendt sit kørekort, da det samtidig var femte gang på tre år, at manden blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, beslagde politiet bilen med henblik på at konfiskere den.