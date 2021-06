Fuchsiagården blomstrer

Haven startede som et lille frimærke med græs med en flagstang som det mest iøjnefaldende. Igennem årene voksede haven imidlertid støt og roligt større og flottere, og til sidst besluttede Grethe Møller og Arne Knudsen sig for, at det var synd, at det kun var dem som fik glæde af den. I mere end et årti har der derfor været tradition for, at haven åbnes op for besøgende hver anden weekend i sommeren.